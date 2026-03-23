Un operativo conjunto entre Prefectura y Aduanas permitió la incautación de 137 prendas de vestir en infracción aduanera en Nueva Palmira, en un episodio ocurrido la semana pasada sobre la costa del río Uruguay. La mercadería fue encontrada dentro de un bulto durante una recorrida de vigilancia y quedó a disposición de la Justicia.

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Según la información aportada, el hallazgo se produjo durante un patrullaje de rutina de personal de Prefectura, que dio aviso a Aduanas para actuar en el procedimiento. Tras la inspección, se constató que las prendas presentaban una situación irregular desde el punto de vista aduanero, por lo que fueron incautadas en su totalidad.

El valor de la mercadería decomisada fue estimado en $143.762. Las actuaciones fueron elevadas al Juzgado de Paz Departamental de Carmelo, que continuará con el trámite correspondiente para determinar responsabilidades y resolver el destino de los bienes retenidos.

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El caso vuelve a poner el foco en los controles sobre la franja costera del litoral oeste, una zona donde la vigilancia sobre mercadería en circulación resulta clave por su condición de paso y cercanía con rutas fluviales. En este tipo de procedimientos, la intervención coordinada entre Prefectura y Aduanas cumple una función central: mientras una fuerza detecta el movimiento o el hallazgo en territorio costero, la otra verifica la situación tributaria y legal de la carga.

Más allá del monto involucrado, el episodio muestra cómo operan los mecanismos de fiscalización sobre bultos abandonados o transportados fuera de los canales formales. En este caso, no se informó sobre personas detenidas ni sobre propietarios identificados al momento del hallazgo, por lo que la investigación judicial será la que deberá establecer el origen de la mercadería y las eventuales responsabilidades.

La incautación se suma a los procedimientos habituales de control fronterizo y aduanero que buscan impedir el ingreso o circulación de productos sin documentación, pago de tributos o respaldo legal. En términos operativos, el hallazgo en una zona costera refuerza la importancia del patrullaje preventivo y de la respuesta inmediata entre organismos para evitar que este tipo de mercadería ingrese al circuito comercial.