La habilitación del nuevo puente sobre el río San Salvador y de un desvío en Dolores apunta a ordenar la circulación en una zona sensible para el tránsito pesado, aunque la solución presentada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es todavía provisoria.

El acceso se realiza desde la ruta 105, a la altura del kilómetro 21,700, y conecta con caminos departamentales hasta retomar la circulación por la Perimetral Juan Manuel Blanes. Según la cartera, el objetivo es reducir la presión sobre el puente actualmente en uso, mejorar la seguridad vial y evitar saturaciones.

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El trazado, sin embargo, no equivale al bypass definitivo. Incluye tramos por caminos departamentales, cruces con Camino La Tablada y Camino Paso Ramos, además de sectores con curvas cerradas y calzadas angostas, por lo que las autoridades pidieron circular con precaución.

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La obra de fondo está prevista en el Plan de Inversiones 2026-2030 de Vialidad: un bypass definitivo entre las rutas 105 y 96, cuyo proyecto ejecutivo aún está en elaboración. También se prevé instalar una balanza para controlar cargas en la ruta 105. Mientras tanto, esos controles se harán con equipos móviles y apoyo de la balanza de la ruta 21.