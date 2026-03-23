El informe presentado la semana pasada por la concejal suplente Ivelice Careac del Partido Nacional en sesión del Municipio dejó en evidencia un escenario de ajustes, apuro administrativo e incertidumbre en la planificación de inversiones y proyectos vinculados a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Según explicó, los proyectos ya aprobados debieron reformularse a pedido del referente de OPP, que solicitó agruparlos en líneas más globales. La razón es operativa: el Plan Operativo Anual (POA) solo podrá modificarse dos veces al año, lo que reduce el margen para redistribuir recursos entre rubros.

Bajo ese criterio, la planificación quedó concentrada en ejes como compra de uniformes para funcionarios, mejora de espacios públicos, adquisición de un vehículo, obras pluviales, apoyo a eventos e instituciones y el programa Carmelo Más Limpio, que incluye la compra de una compactadora y contenedores.

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La concejal señaló además que los plazos fueron cambiando. El Plan Quinquenal Municipal fue presentado el 13 de marzo y la restante documentación debía completarse con firmas para su ingreso a la sectorial del 26 de marzo. De concretarse ese trámite, el POA quedaría vigente; de lo contrario, también se demoraría la llegada de recursos.

En paralelo, indicó que el plan quinquenal fue armado de forma provisoria, proyectando hacia cinco años el gasto previsto para este ejercicio, a la espera de definiciones más claras sobre los montos. La referencia manejada fue de 17 millones de pesos, aunque no hay confirmación.

También informó que en abril deberá firmarse un nuevo compromiso de gestión con la Intendencia, ahora con cuatro líneas obligatorias: fortalecimiento organizacional, servicios municipales, participación ciudadana y rendición de cuentas y transparencia.