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Se convoca para la tarde de hoy Lunes 23, hora 17:00, a todos los vecinos interesados en participar de la 3era. Jornada de capacitación práctica para la confección del Inventario arbóreo participativo.

Se implementan acciones para preservar el arbolado público como patrimonio vegetal de Colonia.

Participa la Intendencia de Colonia, a través de la Dirección Técnica de Espacios Públicos, la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales «Manuel Lobo» y el Área GIS, más el Departamento Forestal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, con la Ing. For. Dra. Ana Paula Coelho.

El punto de encuentro será en el Centro Cultural Nacional AFE, hora 17:00.

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