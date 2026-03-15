El trimestre móvil noviembre-enero de 2026 dejó a Colonia con una tasa de desempleo de 9,4%, por encima del promedio nacional. Los datos del INE muestran, además, una actividad de 61,6% y un empleo de 55,8%, ambos por debajo del total país. En un departamento con turismo, puertos, agroindustria y logística, la explicación no parece reducirse a una sola causa.

Una señal de alerta en un departamento que no suele leerse como rezagado

Colonia cerró el trimestre móvil noviembre-enero de 2026 con una tasa de actividad de 61,6%, una tasa de empleo de 55,8% y una tasa de desempleo de 9,4%, según el boletín departamental del Instituto Nacional de Estadística. En ese mismo período, el promedio nacional se ubicó en 64,6% de actividad, 59,8% de empleo y 7,4% de desempleo. Es decir: Colonia quedó por debajo del país en actividad y empleo, y por encima en desocupación.

La comparación importa porque obliga a correrse de una lectura complaciente. Colonia suele ser asociada a una economía relativamente dinámica dentro del interior, por su cercanía con Buenos Aires, su perfil turístico y su peso logístico y productivo. Sin embargo, los últimos datos laborales muestran una realidad menos lineal: el departamento mantiene una base económica diversificada, pero eso no impidió que apareciera entre los de mayor desempleo del país en este corte, sólo por detrás de Treinta y Tres y Paysandú.

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Primera hipótesis: la diversificación económica amortigua, pero no alcanza a compensar todas las tensiones

Una primera hipótesis es que Colonia no enfrenta un problema de monocultivo productivo, sino una descoordinación entre sectores dinámicos y capacidad efectiva de absorción de empleo. El departamento concentra centros productivos y comerciales relevantes, dispone de infraestructura vial desarrollada y tiene puertos con peso en la economía uruguaya. Esa estructura sugiere que no se trata de un territorio sin actividad, sino de uno donde el dinamismo sectorial no necesariamente se traduce de forma homogénea en más puestos de trabajo.

En otras palabras: la existencia de actividad económica no garantiza por sí sola buenos indicadores laborales. Puede haber crecimiento en ramas intensivas en capital, mejoras de productividad o circuitos logísticos que generan menos empleo directo del esperado. Esa es una hipótesis plausible, pero necesita contraste con datos sectoriales más finos y con testimonios empresariales y sindicales del departamento.

Segunda hipótesis: el turismo ayuda, pero no explica por sí solo el cuadro laboral

Colonia del Sacramento es uno de los principales destinos turísticos del país y una de las principales vías de acceso fluvial a Uruguay. Un dato relevante del perfil departamental es que, según OPP, se trata además de un destino con menor estacionalidad que otros polos turísticos. Eso obliga a matizar una explicación fácil: atribuir el 9,4% de desempleo únicamente a un bache de temporada sería apresurado.

Aun así, el turismo sí puede aportar una parte de la explicación. Un estudio del BPS sobre cotizantes del sector turístico muestra que el empleo turístico en Uruguay tiene trayectorias laborales intermitentes: durante la temporada alta 2023, sólo 7 de cada 10 cotizantes lo hicieron durante todo el período, y la continuidad cae cuando se observa el resto de la temporada. El trabajo concluye que la dinámica del sector está fuertemente atravesada por la estacionalidad y por distintos riesgos de discontinuidad laboral.

Eso no permite afirmar que el desempleo de Colonia sea “culpa” del turismo. Sí permite sostener algo más prudente: en un departamento donde el turismo pesa, una parte del mercado laboral puede estar marcada por vínculos más inestables o intermitentes que los de otros sectores.

Tercera hipótesis: el dato sugiere un problema de calidad y ajuste del empleo, no sólo de cantidad

El punto más interesante del informe no es sólo que Colonia tenga más desempleo que el promedio nacional. También importa que su tasa de actividad esté por debajo del promedio del país. Eso sugiere que el mercado laboral local no está absorbiendo con la misma fuerza que otras zonas, aun dentro de una economía con ventajas territoriales y productivas.

A partir de ahí aparece una hipótesis social y económica más de fondo: puede haber un desajuste entre los perfiles que demanda la estructura productiva y los perfiles disponibles, o una oferta de empleo concentrada en ciertas ramas, ciudades o momentos del año. Ese tipo de desajuste suele expresarse en tres planos: vacantes difíciles de cubrir en algunos sectores, rotación en otros y trabajadores que alternan períodos de ocupación e inactividad.

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Con los datos públicos disponibles no es posible cerrar esa explicación de forma concluyente. Pero sí puede afirmarse que el número de desempleo, leído junto con la actividad y el empleo, apunta más a un mercado con fricciones que a un episodio aislado.

Cuarta hipótesis: la foto departamental esconde desigualdades internas

Hablar de “Colonia” como un bloque puede ocultar diferencias importantes entre Colonia del Sacramento, Juan Lacaze, Nueva Palmira, Rosario, Carmelo y otras localidades. La propia estructura económica del departamento combina turismo patrimonial, actividad portuaria, servicios, agroindustria y producción rural. En contextos así, el promedio departamental puede esconder realidades laborales muy distintas según territorio, edad, sexo y nivel educativo.

Esa es una advertencia metodológica importante para una nota de análisis: el 9,4% no describe del mismo modo a todos los colonienses. Más bien funciona como una alarma general que después debe desagregarse.

Qué dice el dato, y qué no dice

Lo que el dato sí permite afirmar es que Colonia atravesó el trimestre noviembre-enero con un desempeño laboral peor que el promedio nacional y con una desocupación suficientemente alta como para entrar entre los departamentos más comprometidos del país en ese período.

Lo que el dato no permite afirmar, por sí solo, es la causa exacta. El boletín del INE presenta estimaciones de actividad, empleo y desempleo por área geográfica, y recuerda que desde febrero de 2022 la ECH produce estimaciones mensuales para cada departamento. Eso vuelve más robusto el seguimiento, pero no reemplaza el análisis cualitativo ni sectorial.

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El desafío para Colonia

El desafío de Colonia no parece ser la falta absoluta de activos económicos. El departamento tiene ubicación estratégica, conectividad, puertos, turismo y una base productiva relevante. El problema que sugieren los números es otro: cómo convertir esa estructura en empleo más extendido, más estable y mejor distribuido.

Para una agenda pública departamental, la discusión no debería agotarse en si el desempleo subió o bajó unas décimas. La pregunta de fondo es si Colonia está logrando traducir sus ventajas estructurales en integración laboral sostenida. Hoy, los datos del INE sugieren que esa traducción está siendo más imperfecta de lo que su perfil económico haría suponer.

Fuentes para citar al pie

INE, Mercado de trabajo por área geográfica de residencia (ECH) Noviembre-Enero 2026.

INE, Actividad, Empleo y Desempleo (ECH) Enero 2026.

Uruguay XXI, Informe de Colonia.

OPP, Programa Vial Departamental Colonia.

BPS, Trayectoria de los cotizantes del sector turístico en Uruguay.