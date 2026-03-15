El Municipio de Carmelo avanza en las tareas de mejora y acondicionamiento del Teatro de Verano de cara al espectáculo gratuito que ofrecerá El Chaqueño Palavecino el viernes 4 de abril.

Según informó la administración local, en su cuenta de Facebook, los trabajos se concentran en la puesta a punto del predio para recibir al público en una noche que apunta a convertirse en uno de los principales eventos musicales de las próximas semanas en la ciudad.

La presentación del artista argentino será con acceso libre para toda la comunidad, en una apuesta del municipio y la intendencia, por promover actividades culturales abiertas y convocantes. La expectativa oficial está centrada en que el recital reúna a vecinos de Carmelo y de otras localidades de la zona.

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El avance de las obras forma parte de la preparación logística y operativa del espacio, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para el desarrollo del espectáculo.

Con esta propuesta, Carmelo se prepara para una jornada de fuerte atractivo popular en su Teatro de Verano, en un evento que combinará música en vivo, convocatoria masiva y un escenario reacondicionado para la ocasión.