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La formación de un ciclón, según un informe de MetSul, generará un deterioro de las condiciones meteorológicas en Uruguay desde la noche del domingo 22, con lluvias abundantes, acumulados localmente copiosos y tormentas fuertes que avanzarán desde el norte hacia el resto del país.

Los acumulados más importantes se esperan en el norte, centro y este, con registros estimados de entre 60 y 100 milímetros en 12 horas, sin descartar valores superiores en forma puntual. La mejoría comenzará de forma gradual desde el suroeste a partir de la tarde del lunes 23.

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