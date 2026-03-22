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El presupuesto quinquenal de la Intendencia de Colonia entrará el próximo miércoles en una nueva etapa institucional, cuando comience su análisis en el Tribunal de Cuentas, después de haber sido aprobado por amplia mayoría en la Junta Departamental.

A partir de ese momento, el organismo dispondrá de 20 días para estudiar el texto y devolverlo a la Junta, con o sin observaciones, antes de la instancia de aprobación definitiva. El plazo legal para completar ese proceso vence el 9 de mayo.

El dato político del trámite no quedó únicamente en la aprobación del proyecto, sino en el modo en que se produjo. La votación se dio en un clima de coincidencias entre partidos y el expediente fue resuelto en el plenario dentro de los tiempos previstos y en una única sesión. En la lógica departamental, esa secuencia sugiere que la discusión central no se concentró en el recinto, sino en la etapa previa de negociación y ordenamiento político.

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Ese punto no es menor en un presupuesto quinquenal, que en la estructura de gobierno de una intendencia funciona como la principal herramienta de planificación política, administrativa y territorial. Que haya obtenido una mayoría amplia indica, al menos en esta fase, que el proyecto consiguió una validación que excedió la mayoría estricta necesaria para su aprobación.

La resolución en una sola sesión también deja una señal concreta sobre el funcionamiento político de la Junta. Más que un escenario de confrontación abierta, lo que aparece es una dinámica de trámite controlado, con acuerdos suficientes para evitar dilaciones en una norma central para la gestión departamental.

Con el pasaje del expediente al Tribunal de Cuentas, el eje del proceso cambia. La etapa política de aprobación en la Junta queda atrás y se abre ahora una fase de revisión institucional y técnica. El foco ya no estará puesto en la construcción de mayorías, sino en el análisis formal del articulado y en la eventual existencia de observaciones.

Ese desplazamiento ordena, además, la lectura del momento. El presupuesto llega al órgano de contralor después de superar su prueba política local. Lo que resta por delante no es una nueva discusión de alineamientos partidarios, sino la revisión prevista por el procedimiento.

El calendario también juega su papel. Con 20 días para el análisis del Tribunal y una fecha límite fijada para el 9 de mayo, el trámite entra en una etapa de márgenes acotados. En ese marco, la aprobación ya conseguida por amplia mayoría reduce el espacio para reabrir la discusión política de fondo y concentra la atención en la devolución que haga el organismo de control.

Sin conocer todavía el detalle del contenido presupuestal, la señal que deja esta primera fase es precisa: la Intendencia logró encaminar su principal instrumento de gobierno con respaldo amplio en la Junta y sin que el proceso derivara en un conflicto político visible. En la escala departamental, ese dato también forma parte del presupuesto.