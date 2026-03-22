El Municipio se prepara para adquirir nuevos pabellones nacionales, entre ellos el de Playa Seré, donde la bandera patria presenta una rotura que abarca casi un cuarto de su superficie.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

De acuerdo con la reglamentación vigente, el pabellón puede permanecer izado hasta que el deterioro alcance el borde del cuadrado en el que se encuentra el sol. Una vez que la bandera oficial deja de tener vida útil, su retiro da lugar a un ceremonial específico, que incluye la quema de los pabellones fuera de uso de todo el país.

Según lo previsto, la nueva compra incluirá la reposición de la bandera de Playa Seré, que suele ser sustituida al menos una vez por año y cuya vida útil ronda, en promedio, los seis meses.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La inversión estimada asciende a 80.000 pesos uruguayos. Además del pabellón destinado a Playa Seré, está prevista la compra de una bandera de mayores dimensiones para Plaza Artigas y otra para la fachada del edificio donde funciona el Municipio de Carmelo.

El recambio de estos símbolos forma parte de la reposición periódica de pabellones oficiales en espacios públicos del municipio.