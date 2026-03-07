PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Luis Caputo abrió una nueva puerta en el Ministerio de Economía argentino y del otro lado apareció un nombre conocido en Uruguay: Ernesto Talvi. Economista, excanciller, exsenador y excandidato presidencial, el dirigente colorado fue incorporado como asesor del equipo económico, en un movimiento que agrega una mirada técnica con trayectoria regional e internacional.

El anuncio lo hizo el propio ministro en la red X, donde presentó a Talvi como un economista de “extensa trayectoria y reputación”. En el Palacio de Hacienda señalaron que su tarea será de asesoramiento, en medio de una etapa en la que el Gobierno argentino busca sostener la recuperación económica y reforzar su frente externo.

La llegada de Talvi no es una incorporación más. Su recorrido combina academia, organismos internacionales y política. Tras su salida de la vida partidaria uruguaya en 2021, mantuvo actividad en centros de análisis y universidades de referencia, con foco en economía, comercio internacional e integración regional.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Ese perfil puede resultar clave en una etapa en la que Argentina también juega parte de su agenda económica en el tablero global. En trabajos recientes, Talvi puso el foco en la relación entre América Latina y la Unión Europea, el acuerdo UE-Mercosur y la necesidad de articular cadenas de valor entre regiones.

Caputo suma así a un economista con formación, oficio político y experiencia en la conversación internacional.