El Poder Ejecutivo autorizó al Comando General de la Armada Nacional a cobrar una entrada para las visitas turísticas al Faro de Colonia del Sacramento, en el marco de una medida que alcanza a distintos faros del país y que busca ordenar una actividad que hasta ahora no tenía un precio regulado.

El decreto, publicado por Presidencia, fija el valor del ticket en 8 Unidades Indexadas por persona y por visita, lo que equivale hoy a casi 52 pesos. El monto se actualizará cada año de acuerdo con la cotización de la Unidad Indexada al 1° de enero.

La resolución se apoya en lo establecido por el artículo 91 de la Ley Nº 18.834, que habilita al Comando General de la Armada a cobrar por el ingreso a los faros que dependen del Servicio de Iluminación y Balizamiento.

En el caso del faro coloniense, uno de los atractivos más visitados de la ciudad histórica, la recaudación tendrá un destino específico: los fondos deberán ser volcados a la Cuenta Única Nacional y serán utilizados exclusivamente para gastos de funcionamiento e inversiones del sistema encargado del mantenimiento de los faros y otras señales marítimas.

La normativa también prevé excepciones para centros e institutos de estudio, que podrán solicitar la exoneración del pago mediante una gestión previa ante la Armada.

La medida apunta además a contribuir a la preservación de estas estructuras patrimoniales. Muchos de los faros uruguayos, entre ellos el de Colonia del Sacramento, integran el paisaje histórico y turístico de la costa y forman parte del patrimonio nacional.