La Intendencia de Colonia presentó este viernes los resultados de una misión institucional en Colombia y de una agenda de promoción turística en Brasil, en una conferencia de prensa encabezada por el intendente Guillermo A. Rodríguez.

En la actividad también participaron la secretaria general, Belén Rico Skerl; el director de Cooperación Internacional, Alfredo Martínez; el director de Turismo, Martín Álvarez; el director de Desarrollo Humano, Ricardo Planchón; el encargado de Ambiente, Mariano Barolín, y la directora de Género y Generaciones, María Isabel Roselli.

Durante la presentación, Martínez informó que la misión en Colombia tuvo un componente protocolar y comercial, en el marco de los 30 años de la declaración de Colonia del Sacramento como Patrimonio Mundial de la Unesco. Según indicó, la agenda incluyó nuevas gestiones de hermanamiento con Cartagena de Indias y contactos orientados a la cooperación técnica en materia patrimonial.

El jerarca señaló que la delegación mantuvo reuniones con la Escuela Taller de Cartagena de Indias, en las que se intercambiaron experiencias con la Escuela Taller Manuel Lobo de Colonia. También dijo que ambas instituciones analizaron posibles líneas de trabajo conjunto y que se prevé avanzar en reuniones virtuales para definir una hoja de ruta de cooperación, con foco en fortificaciones y conservación.

Martínez agregó que Colonia podría aportar la experiencia de su laboratorio de conservación en intervenciones vinculadas al patrimonio de la ciudad colombiana, en particular en torno al Castillo San Felipe de Barajas. Además, informó que la misión incluyó una reunión en Bogotá, donde también se produjo un intercambio con actores locales.

Cooperación turística con Caxias do Sul

En la misma conferencia, Álvarez se refirió a la participación de la Dirección de Turismo en la Festa Nacional da Uva, en Caxias do Sul, Brasil. Explicó que el vínculo con ese destino comenzó a trabajarse en la última edición de Festuris, en Gramado, a partir de similitudes identificadas entre ambas ciudades.

Según detalló, entre esos puntos en común figuran la vitivinicultura, el legado europeo y el turismo deportivo. También informó que se iniciaron gestiones para un posible hermanamiento entre Caxias do Sul y Colonia del Sacramento.

Álvarez sostuvo que la presencia en esa celebración permitió promocionar al departamento en una zona con infraestructura turística desarrollada y anticipó que durante este año habrá nuevos intercambios entre ambos destinos.

El enfoque del gobierno departamental

En el cierre, Rodríguez destacó la coordinación entre distintas áreas de la Intendencia en las acciones desarrolladas en el exterior. Señaló que el objetivo del gobierno departamental es generar beneficios para la población del departamento mediante un trabajo conjunto entre las diferentes direcciones.

El intendente también recordó que Walter Debenedetti representará próximamente a Colonia en Bruselas en una instancia vinculada a las ciudades patrimonio de la humanidad.