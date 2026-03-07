PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Congreso de Intendentes solicitó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) avanzar en la implementación de una nueva edición del programa Uruguay Impulsa durante 2026.

El pedido fue realizado mediante una carta enviada por la secretaria ejecutiva del Congreso, Macarena Rubio, al director de la OPP, Rodrigo Arim. En la nota, los gobiernos departamentales solicitaron una reunión de trabajo para coordinar la continuidad del programa.

El tema fue analizado en el último plenario del Congreso de Intendentes, realizado el 26 de febrero. Allí, los jefes departamentales intercambiaron consideraciones sobre el funcionamiento de Uruguay Impulsa y resolvieron plantear sugerencias y posibles ajustes para una segunda edición.



Según se informó, las intendencias buscan aportar la experiencia acumulada en ediciones anteriores de Jornales Solidarios y en la primera etapa de Uruguay Impulsa, con el objetivo de ajustar la herramienta y sostener su alcance en todo el país.

Alcance nacional y capacitación

Durante 2025, Uruguay Impulsa contó con 5.500 cupos distribuidos entre los 19 departamentos.

Además de las instancias de formación brindadas por los gobiernos departamentales, el programa incluyó un módulo de capacitación a cargo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

Esa etapa contempló cursos sobre competencias transversales, entre ellas comunicación, trabajo en equipo y aprendizaje permanente. También incluyó formación en sectores con demanda laboral, como construcción, logística, comercio, servicios y gastronomía, así como talleres para elaborar currículums, preparar entrevistas y orientar proyectos laborales.

Próximos pasos

Con la solicitud de reunión, el Congreso de Intendentes busca abrir una instancia de coordinación con la OPP para definir la continuidad del programa en 2026 y trasladar propuestas surgidas de la aplicación territorial de la iniciativa.