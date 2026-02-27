El ciclo 2026 de Jueves en el Patio culminó en Carmelo con un homenaje central a la memoria del doctor Marcelo Roselli, impulsor de la propuesta cultural que, año tras año, convoca a vecinos y visitantes en la Casa de la Cultura.

La última jornada volvió a congregar a un público masivo en el patio de ese Centro Cultural Nacional, donde autoridades departamentales y familiares descubrieron una placa conmemorativa que perpetúa la figura del abogado y gestor cultural.

Un reconocimiento al impulsor del ciclo

El acto comenzó con palabras del director de Cultura, Carlos Deganello, y del intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, quienes recordaron la trayectoria y el compromiso del doctor Roselli con el desarrollo de espacios culturales abiertos a la comunidad.

Ambos destacaron su papel como promotor de Jueves en el Patio, iniciativa que consolidó un ámbito de encuentro artístico y social en Carmelo. El descubrimiento de la placa, emplazada en el patio de la Casa de la Cultura, marcó el momento más emotivo de la jornada.

Música y cierre festivo

Tras el reconocimiento, la actividad continuó en el escenario móvil de la Intendencia de Colonia, con la presentación de Mathías Soria y Sonido Cristal. La propuesta musical acompañó el cierre del ciclo y animó a los asistentes, que colmaron la calle 19 de Abril en la despedida del programa correspondiente a este año.

De este modo, el ciclo 2026 concluyó con una convocatoria multitudinaria y con un homenaje institucional que reafirmó la memoria del doctor Marcelo Roselli como referente cultural de Carmelo.