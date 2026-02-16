La red social X, antes conocida como Twitter y propiedad de Elon Musk, sufrió este lunes una caída a nivel mundial que afectó a usuarios en Latinoamérica, España, Estados Unidos y Reino Unido, entre otros países.

De acuerdo con reportes de usuarios, los problemas comenzaron alrededor de las 11.00 (hora uruguaya), cuando la plataforma empezó a mostrar una “pantalla vacía” e impidió la actualización de contenidos. La interrupción generó una rápida proliferación de consultas y comentarios en otras redes sociales.

Según el sitio especializado Downdetector, que monitorea el funcionamiento de servicios digitales a partir de reportes de usuarios, a partir de esa hora se produjo un incremento sostenido en las notificaciones de fallas. En Estados Unidos se registraron más de 40.000 reportes, mientras que en Reino Unido la cifra superó los 3.000, de acuerdo con datos citados por TechRadar.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Los inconvenientes incluyeron dificultades para iniciar sesión, cargar publicaciones y actualizar el “feed” principal. Hasta el momento, la empresa no ha emitido un comunicado oficial detallando las causas del incidente ni el tiempo estimado para la normalización total del servicio.

X, que fue adquirida por Musk en 2022 y posteriormente rebautizada, ha experimentado en los últimos años cambios estructurales en su modelo de gestión y funcionamiento técnico. La caída global vuelve a poner en foco la estabilidad operativa de la plataforma, que cuenta con millones de usuarios activos en todo el mundo.

Para verificar el estado del servicio, los usuarios pueden consultar páginas especializadas como Downdetector, que actualizan en tiempo real los reportes de incidencias.