La Intendencia apuesta por la formación artística y educativa en sus Casas de la Cultura, con propuestas para todas las edades y disciplinas que van desde música y danza hasta cerámica, informática y talleres de psicología.

La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Cultura, abrió las inscripciones para cursos particulares en las distintas Casas de la Cultura del departamento. La iniciativa busca ampliar el acceso a propuestas educativas y artísticas y fomentar la participación de la comunidad en actividades culturales a lo largo del año.

Las inscripciones se realizan en cada sede, donde se ofrece información sobre horarios, costos y modalidades de cursado.

Cuatro sedes para inscribirse

Las Casas de la Cultura habilitadas para recibir inscripciones son:

Casa de la Cultura de Colonia del Sacramento (Rivera 346. Teléfono: 4522 7000, interno 149).

Casa de la Cultura “Coronel Ignacio Barrios” – Carmelo (19 de Abril, Carmelo. Teléfono: 4542 3840).

Casa de la Cultura y Biblioteca Municipal David Evans – Conchillas (David Evans s/n, esquina 24 de Octubre. Teléfono: 4577 2809).

Casa de la Cultura y Biblioteca América Moro – Ombúes de Lavalle (25 de Mayo, Ombúes de Lavalle. Teléfono: 4576 2993).

A estas sedes se suman otros espacios culturales del departamento que también albergan talleres y cursos.

Música, danza y artes visuales en Colonia del Sacramento

En la capital departamental se ofrece una amplia variedad de propuestas artísticas. Entre ellas, clases de guitarra, piano y música general; talleres de dibujo, pintura y pintura al óleo; danza contemporánea, flamenco y baile para jóvenes y adultos; además de yoga y cerámica para personas adultas.

También se dictan cursos de portugués y laboratorios creativos, así como actividades de expresión corporal destinadas a niñas y niños.

En el Centro Cultural Nacional AFE y en el Centro Cultural Bastión del Carmen se desarrollan, además, talleres de danza folklórica y flamenco.

Carmelo amplía su oferta musical

La Casa de la Cultura de Carmelo concentra buena parte de la oferta vinculada a la música. Allí se dictan clases de técnica vocal y análisis literario aplicado a la interpretación, órgano, solfeo, acordeón, guitarra y un taller de cuerdas que incluye violín, viola, chelo y contrabajo.

El programa incluye también un Club del Canto Amateur dirigido a adolescentes y personas adultas.

Talleres en Ombúes de Lavalle y Conchillas

En Ombúes de Lavalle, la Casa de la Cultura y Biblioteca América Moro ofrece cursos de tango, folclore para niños, zumba e informática, así como talleres de dibujo.

Se suman dos espacios de psicología: uno orientado a personas adultas bajo el título “Habitar lo que nos pasa” y otro para jóvenes denominado “Entender lo que me pasa”.

En Conchillas, la Casa de la Cultura y Biblioteca Municipal David Evans brinda cursos en diversas áreas, con propuestas abiertas a distintos públicos.

Acceso a la cultura en todo el departamento

La Dirección de Cultura destacó que la convocatoria apunta a descentralizar la oferta formativa y garantizar oportunidades de aprendizaje en distintas localidades del departamento.

Las personas interesadas pueden comunicarse directamente con cada docente o concurrir a las respectivas sedes para formalizar la inscripción y obtener detalles específicos sobre cada curso.

Con esta propuesta, la Intendencia busca fortalecer el tejido cultural local y promover espacios de encuentro, formación y expresión artística en todo el territorio departamental.