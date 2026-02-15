PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La agrupación Ecos de Tambores, de Carmelo, se ubicó en el undécimo lugar en la 36ª edición de las Primeras Llamadas del Interior del País, celebrada el sábado 14 de febrero en la ciudad de Durazno. Con 450 puntos, la agrupación carmelitana fue la mejor posicionada del departamento de Colonia en esta edición del tradicional desfile.

El certamen tuvo un desenlace ajustado en la cima: Candonga Africana (Las Piedras) y Generación Lubola (Maldonado) empataron en el primer puesto con 514 puntos cada una, y la definición se resolvió por el puntaje del Rubro 1 (Cuerda de Tambores), donde Candonga se impuso.

En ese marco competitivo, Ecos de Tambores defendió su propuesta artística y musical, alcanzando los 450 puntos que la colocaron por delante de otras comparsas del interior, como Raíz Candombera (Rocha) y La Covacha Candombe (Paysandú), entre otras.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Por su posición final —del undécimo lugar al último— la comparsa de Carmelo obtuvo un premio de $ 85.000, según lo establecido en la escala de premios dispuesta por la Intendencia organizadora. Los primeros diez lugares accedieron a montos superiores, que oscilaron entre los $ 160.000 y los $ 500.000.

El resultado consolida la presencia de Carmelo en el circuito de Llamadas del Interior, en un concurso que reunió a 23 comparsas de distintos departamentos del país. Más allá del puesto obtenido, la participación de Ecos de Tambores reafirma el crecimiento y la proyección del candombe coloniense en uno de los escenarios más exigentes del calendario carnavalero nacional.