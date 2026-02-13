El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, presentó el Consejo Ejecutivo Honorario de las Obras de Preservación y Reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento, un ámbito destinado a proyectar y ejecutar intervenciones sobre bienes patrimoniales del departamento de Colonia.

El consejo funciona bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura y depende de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Su cometido es articular políticas, coordinar actores institucionales y definir prioridades para la conservación y puesta en valor de sitios históricos.

Un área de intervención amplia y estratégica

El ámbito de trabajo abarca el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, así como otros espacios y monumentos de relevancia en el departamento. Entre ellos figuran la Capilla de San Benito, la Calera de las Huérfanas, la Estancia y Oratorio de Juan de Narbona y la Plaza de Toros del Real de San Carlos.

Además, el consejo puede incluir otros bienes que, a su juicio, posean valor testimonial o patrimonial.

Durante la presentación, Mahía subrayó el carácter simbólico de esta etapa para el país y, en particular, para Colonia. Señaló que el reconocimiento internacional del sitio histórico obliga a pensar el patrimonio no solo como legado cultural, sino también como motor de desarrollo, en equilibrio con el ambiente y las proyecciones de futuro.

Coordinación institucional y mirada de largo plazo

El ministro sostuvo que la preservación patrimonial requiere una articulación interinstitucional. Mencionó la participación de distintos actores estatales, entre ellos ministerios con competencias ambientales, la intendencia departamental y responsables de bienes públicos.

“Hay varias áreas del Estado que deben trabajar coordinadamente para proyectar el futuro”, afirmó, al tiempo que llamó a promover iniciativas que integren cultura, desarrollo y sostenibilidad.

Mahía también hizo referencia al contexto regional y a la necesidad de pensar la política cultural en diálogo con otros países. En ese marco, remarcó que no es posible planificar el futuro cultural ni patrimonial sin una previsión presupuestaria acorde y sostenida en el tiempo.

Presupuesto y continuidad

El ministro señaló que el presupuesto destinado a cultura ha sido objeto de revisión en los últimos años y defendió la necesidad de fortalecerlo para sostener las políticas patrimoniales. Indicó que la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo contempla ese enfoque y busca garantizar continuidad a las obras proyectadas.

Con el Consejo Ejecutivo Honorario, el Gobierno procura consolidar una estrategia integral para la preservación del patrimonio de Colonia del Sacramento, con una mirada que combine identidad histórica, proyección internacional y desarrollo sostenible.