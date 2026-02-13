El debate sobre el destino final de los residuos domiciliarios en Carmelo volvió a instalarse en la agenda pública a partir de la exposición realizada en el Municipio. El eje del planteo no es ambiental en sentido estricto —aunque lo implica— sino económico y operativo: el traslado diario de los residuos hasta la planta ubicada en Conchillas y el impacto que ese esquema genera en la flota municipal y en la organización del servicio.

Un trayecto que redefine el sistema

Según los datos difundidos, cada camión que realiza el traslado recorre aproximadamente 86 kilómetros por viaje. Con dos viajes diarios por unidad, el recorrido alcanza unos 170 kilómetros por jornada.

La cifra adquiere relevancia cuando se analiza en perspectiva operativa. Los camiones recolectores están diseñados para trabajo urbano: recorridos cortos, detenciones frecuentes y velocidades promedio de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Sin embargo, el esquema actual exige circulación en ruta, a mayor velocidad y durante trayectos prolongados.

Esa diferencia en las condiciones de uso no es menor. El esfuerzo mecánico aumenta, y con él el desgaste general de los vehículos.

El costo invisible: combustible, cubiertas y tiempo operativo

Entre las consecuencias señaladas se encuentran roturas más frecuentes, incremento en el consumo de combustible y recambio acelerado de cubiertas, estimado en aproximadamente cada 10.000 kilómetros.

El impacto no se limita al mantenimiento. También existe un costo en tiempo: se indicó que cada traslado implica una pérdida cercana a tres horas por día por camión. Ese tiempo no se destina a tareas de recolección en la ciudad, lo que reduce la capacidad operativa diaria y obliga a reorganizar recorridos o extender jornadas.

Desde una perspectiva de gestión pública, el traslado no es únicamente una cuestión logística. Es un componente estructural del sistema de higiene urbana. Cuanto mayor es la distancia entre el punto de recolección y el de disposición final, mayor es la presión sobre los recursos disponibles.

Licitación vigente y búsqueda de alternativa

El esquema actual se enmarca en una licitación vigente hasta julio de este año. Según se informó, el intendente manifestó que se trabaja en una solución alternativa a corto plazo para los residuos domiciliarios, con el objetivo de reducir costos y replantear el sistema.

Desde el Municipio se planteó la necesidad de evaluar opciones que eviten continuar con el traslado en las condiciones actuales, debido a su impacto económico y operativo.

La discusión abre interrogantes sobre el modelo de gestión de residuos en el departamento. El cierre de vertederos a cielo abierto y la concentración de la disposición final en plantas habilitadas responde a estándares ambientales más exigentes. Sin embargo, la sostenibilidad financiera y logística del sistema es un factor determinante para su continuidad.

Un tema estructural para la higiene pública

La gestión de residuos domiciliarios es un servicio esencial. Su eficacia incide directamente en la higiene de la población, la salud pública y la calidad de vida urbana.

El debate sobre la “ruta de la basura” no se agota en los kilómetros recorridos. Involucra la planificación territorial, el uso eficiente de recursos públicos y la necesidad de equilibrio entre exigencias ambientales y viabilidad económica.

En ese marco, la eventual definición de una alternativa al traslado a Conchillas marcará un punto de inflexión en la política municipal de residuos, en un escenario donde la eficiencia operativa y la sostenibilidad presupuestaria se vuelven variables centrales.