El Municipio de Carmelo informó que ya comenzaron los trabajos de preparación en el Anfiteatro de Verano con vistas al espectáculo previsto para este viernes, uno de los eventos destacados de la agenda local de esta semana.

Según comunicó la administración municipal a través de su cuenta oficial de Facebook, en los últimos días se inició el armado del escenario y las tareas continuarán en las próximas jornadas para dejar el predio en condiciones.

El avance de la infraestructura marca el comienzo de la puesta a punto de un espacio que volverá a recibir una propuesta artística de relevancia. En ese marco, el gobierno local señaló que el objetivo es acondicionar el lugar para un espectáculo “de primer nivel”.

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La publicación oficial estuvo acompañada por imágenes de obreros trabajando en el sitio, en una señal del ritmo de los preparativos de cara a la actividad del viernes. Los trabajos forman parte de la organización previa necesaria para asegurar el normal desarrollo del evento y la adecuada disposición del escenario.

De esta manera, el Municipio acelera las tareas en uno de los espacios culturales y recreativos más representativos de la ciudad, a la espera de una nueva convocatoria pública en el Anfiteatro de Verano.