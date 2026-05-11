El establecimiento Los Tréboles, ubicado a unos cuatro kilómetros al norte de Barker, en Colonia, recibió una jornada de intercambio sobre sistemas ovinos intensivos, con la participación de más de un centenar de asistentes, entre productores y estudiantes de escuelas agrarias.

La actividad fue convocada por el Instituto Plan Agropecuario, el Secretariado Uruguayo de la Lana y el INIA, con apoyo de ALCICO —Alianza de Cooperativas Innovadoras del Este de Colonia—, integrada por Cradeco, Sofoval, la Sociedad de Fomento Colonia Suiza y Colaveco, además de la Escuela de Alternancia de Rosario de UTU.

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El predio cuenta con 215 hectáreas y maneja una dotación promedio anual de unas 120 cabezas bovinas y 700 ovejas, con alrededor de 1.000 corderos pesados. Según los datos presentados, la carga promedio anual es de 1,8 unidades ganaderas por hectárea, equivalente a 368 unidades ganaderas anuales.

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Uno de los aspectos destacados de la jornada fue el manejo productivo sobre suelos quebrados, con afloramientos rocosos y áreas de suelos superficiales pedregosos, correspondientes al grupo Coneat 5,02b. El establecimiento trabaja con una persona permanente y dos apoyos para suplencias o tareas puntuales.

A la fecha de la actividad, el predio ya había vendido 505 corderos de seis meses o menos. La jornada permitió observar cómo la organización del manejo, el uso de recursos humanos y la planificación productiva pueden incidir en los resultados de un sistema ovino intensivo en la zona.