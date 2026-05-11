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El Instituto de Formación Docente de Carmelo convocó para el jueves 28 de mayo una jornada de intercambio sobre educación y territorios digitales. La actividad se desarrollará de 9.00 a 14.00 en el Teatro Uamá, será transmitida por las redes y el canal del instituto, y contará con la presencia de autoridades locales y del Consejo de Formación en Educación.

Bajo la pregunta “¿Cómo habitamos los territorios digitales?”, el encuentro buscará abrir una conversación entre estudiantes, docentes, investigadores, familias y otros actores vinculados a la educación. La propuesta parte de una idea central: los espacios digitales ya no son solo herramientas de comunicación o aprendizaje, sino ámbitos donde se construyen vínculos, se forman opiniones, se enseña, se aprende y también aparecen nuevas formas de conflicto.

La jornada pondrá sobre la mesa varios temas que atraviesan hoy la vida educativa y familiar. Entre ellos, cómo se aborda la tecnología en las instituciones, qué mirada tienen los jóvenes sobre los entornos digitales, cómo se cría en un mundo donde las pantallas ocupan un lugar cada vez más presente y qué implica reconocer lo digital como un espacio donde también pueden darse formas de violencia.

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El planteo busca ir más allá del uso instrumental de la tecnología en el aula. La discusión apunta a pensar de qué manera las instituciones educativas acompañan a estudiantes y familias en un escenario marcado por redes sociales, plataformas, dispositivos móviles y nuevas formas de relación. También propone escuchar a quienes viven esos entornos de manera cotidiana, especialmente a los jóvenes.

La actividad tendrá además un objetivo institucional: invitar a la conformación del Observatorio de la Educación del Instituto de Formación Docente de Carmelo. Según la propuesta, ese espacio estará orientado al diálogo, el intercambio, la sistematización de información y la producción de conocimiento sobre la situación educativa en el oeste del país.

Con esta convocatoria, el IFD de Carmelo busca posicionar a la ciudad como un punto de encuentro para pensar los desafíos educativos de la vida digital. La jornada no se presenta solo como una instancia académica, sino como una oportunidad para reunir distintas voces en torno a una pregunta que atraviesa a las aulas, los hogares y la convivencia social: cómo habitar, educar y cuidar en territorios donde las pantallas ya forman parte de la vida diaria.