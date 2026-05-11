El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, cumplirá este martes 12 de mayo una agenda de trabajo en la zona este del departamento, con actividades previstas en Nueva Helvecia, Colonia Valdense, La Paz C.P. y Rosario.

La jornada comenzará a las 9.00 en Nueva Helvecia, donde Rodríguez mantendrá una reunión en la pista de atletismo. A las 10.45 visitará el laboratorio COLAVECO.

Por la tarde, el intendente continuará su recorrido en Colonia Valdense. A las 14.45 visitará el Museo de Colonia Valdense y, a las 15.15, estará en la sede de la UTEC. Luego, a las 16.00, concurrirá a Granja La Positiva.

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La agenda seguirá a las 17.30 en CRADECO, donde Rodríguez se reunirá con instituciones integrantes de ALCICO, la Alianza de Cooperativas Innovadoras de Colonia.

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El cierre de la jornada está previsto para las 19.00 en Rosario, en la Agencia de Desarrollo Económico.

Según la agenda difundida, la recorrida incluirá espacios vinculados al deporte, la investigación, la educación, la producción, el cooperativismo y el desarrollo local.