La campaña de vacunación antigripal 2026 superó las 400.000 dosis administradas en Uruguay a poco más de un mes y medio de su inicio, informó el Ministerio de Salud Pública. La vacunación comenzó el 23 de marzo y, al 10 de mayo, alcanzó más del 66% de las 600.000 dosis previstas para esta temporada.

En Carmelo, la vacuna está disponible en dos puestos registrados por la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes. Uno funciona en el Sub Centro de la Comisión Honoraria, en avenida Artigas esquina Uruguay, de lunes a viernes, de 8.00 a 12.30. El otro está en CAMOC Carmelo, en Uruguay 543, esquina 25 de Mayo y General Flores, los martes, jueves y viernes, de 9.00 a 13.00.

El MSP recordó que la vacuna antigripal es gratuita y está disponible en vacunatorios de todo el país. También indicó que puede recibirla toda la población desde los seis meses de edad y que no se requiere receta médica; se debe concurrir con documento de identidad o pasaporte.

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La cartera sanitaria puso el énfasis en los grupos con mayor riesgo de complicaciones por gripe. Entre ellos se encuentran niñas y niños de seis meses a cinco años, personas mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas o inmunosuprimidas, embarazadas y puérperas hasta los seis meses posteriores al parto, personal de salud, trabajadores de servicios esenciales y personas vinculadas al sector ganadero, tambos, veterinaria y actividades afines.

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El Ministerio señaló además la importancia de continuar fortaleciendo la cobertura, en particular en la infancia, porque la vacunación protege a quienes reciben la dosis y contribuye a reducir la circulación del virus en la comunidad. Según la información oficial, la vacunación es la principal herramienta para prevenir formas graves de la enfermedad, reducir internaciones y proteger a las poblaciones más vulnerables durante los meses de mayor circulación viral.

El comunicado nacional del MSP no discrimina cuántas dosis corresponden específicamente a Carmelo. El reporte oficial de campaña disponible antes de esta actualización, con datos entre el 20 de marzo y el 19 de abril, registraba 13.834 actos de vacunación en el departamento de Colonia.