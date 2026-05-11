Obras Sanitarias del Estado avanza en los últimos meses de ejecución de la obra de mejora del sistema de potabilización de agua en Campana, en el departamento de Colonia.

La intervención tiene como objetivo actualizar la infraestructura local de abastecimiento y mejorar el tratamiento del agua que recibe la población. Según informó el organismo, la inversión prevista es de unos 25 millones de pesos y se espera que el nuevo sistema quede operativo en los próximos meses.

La obra forma parte del plan de modernización y fortalecimiento de los sistemas de abastecimiento que OSE desarrolla en distintas zonas del país.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El proyecto incluye la construcción de una nueva planta de tratamiento equipada con un sistema de ósmosis inversa, un proceso de purificación que permite mejorar la calidad del agua tratada mediante el uso de membranas que separan sales e impurezas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Los trabajos también prevén la instalación de tres tanques de agua tratada, de 20 metros cúbicos cada uno, y un tanque de agua bruta de la misma capacidad. Este último será alimentado por dos perforaciones que abastecerán la planta de tratamiento de la localidad.

Con esta intervención, OSE busca reforzar el sistema de potabilización de Campana y adecuar la infraestructura a las necesidades actuales del servicio.