Algunas estaciones de servicio registraron problemas puntuales en el suministro de nafta en los últimos días, en un contexto de fuerte aumento de la demanda, según indicó el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu), Daniel Sanguinetti.

El dirigente señaló que la situación se notó sobre todo entre el viernes y el sábado, cuando las ventas estuvieron entre 25% y 30% por encima de una jornada habitual.

De acuerdo con Sanguinetti, el incremento de la demanda estuvo vinculado al anuncio del aumento de los combustibles que regirá desde el 1.º de abril y a la proximidad de la Semana de Turismo.

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Pese a los faltantes detectados en algunos puntos del país, Sanguinetti descartó un escenario de desabastecimiento general y afirmó que el suministro está garantizado.

Los inconvenientes se produjeron, además, en medio de una medida sindical adoptada por el sindicato de Ancap el viernes pasado, que provocó algunos casos de faltantes a nivel nacional.