Colonia no aparece en el Censo General Agropecuario 2024 como una rareza dentro del mapa rural uruguayo, sino como una de sus zonas más complejas y más densamente articuladas.

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En 580.440 hectáreas y 2.672 explotaciones, el departamento muestra una estructura que no depende de una sola actividad: combina agricultura extensiva, lechería y ganadería de carne, una mezcla que le da diversificación, pero también una exposición simultánea a varios ciclos de precios, costos y clima.

La primera señal relevante está en el tamaño de las explotaciones. Colonia no es un departamento de minifundio, pero tampoco uno dominado exclusivamente por grandes establecimientos. El bloque más numeroso está entre 100 y 199 hectáreas, con 553 explotaciones, seguido por los tramos de 50 a 99 hectáreas y de 20 a 49 hectáreas, ambos muy representativos. En conjunto, los predios de 20 a 499 hectáreas concentran el corazón de la estructura agraria coloniense. Sin embargo, la superficie se inclina hacia arriba: apenas 226 explotaciones de 500 hectáreas o más reúnen más de la mitad del área total del departamento. La lectura es clara: Colonia mantiene una base productiva amplia de escala media, pero la tierra sigue mostrando una concentración importante en los estratos superiores.

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La segunda señal es productiva. Cuando se observa la principal fuente de ingreso, el dato más contundente no está en la cantidad de establecimientos, sino en la huella territorial de cada rubro. Los cultivos cerealeros e industriales explican 241.795 hectáreas, por encima de cualquier otra orientación. Detrás aparecen los vacunos de carne, con 174.629 hectáreas, y luego los vacunos de leche, con 113.486. Esa secuencia resume la identidad actual del departamento: la agricultura ocupa una porción decisiva del suelo, pero la ganadería y, sobre todo, la lechería conservan un peso estructural imposible de ignorar.

Ese dato obliga a una precisión importante. Si se mirara solo la cantidad de explotaciones, podría parecer que la carne domina sin discusión, con 1.036 establecimientos cuya principal fuente de ingreso son los vacunos de carne. Pero la agricultura de secano y los semilleros, sumados, revelan otra dimensión del negocio rural en Colonia: menos dispersa en número de productores, mucho más intensa en ocupación de superficie y, probablemente, más vinculada a cadenas industriales y exportadoras. No es un agro de especialización pura; es un agro de superposición de lógicas productivas.

La lechería merece un párrafo aparte. Colonia registra 530 explotaciones cuyo principal ingreso proviene de vacunos de leche. Es un número alto y, además, respaldado por 113.486 hectáreas. En términos analíticos, eso indica que el departamento sigue siendo uno de los territorios donde la lechería no es un apéndice, sino una columna del entramado rural. En un país donde ese rubro arrastra hace años tensiones por costos, escala y recambio generacional, la persistencia de este volumen en Colonia habla tanto de tradición como de resistencia económica.

También hay una señal social que conviene subrayar. El censo registra 6.970 personas residentes en explotaciones agropecuarias del departamento, junto con 7.706 trabajadores permanentes y 34.808 jornales zafrales. Esa combinación describe un agro con base residencial todavía visible, pero también con una demanda laboral que excede a la familia rural y se apoya en empleo permanente y estacional. Dicho de otro modo: Colonia no solo produce; también organiza trabajo. Y lo hace con una marcada masculinización, tanto en los residentes como en el empleo permanente y, con más fuerza, en los jornales zafrales.

Esa brecha de género no es un detalle menor. Entre los residentes, los hombres son 3.977 y las mujeres 2.993. Entre los trabajadores permanentes, la distancia se amplía: 5.409 hombres frente a 2.242 mujeres. Y en los jornales zafrales la asimetría es todavía más fuerte: 25.833 contra 8.975. El dato sugiere que, aun en un departamento con una matriz productiva relativamente diversificada, la organización del trabajo rural sigue respondiendo a patrones tradicionales de inserción laboral.

Hay, además, un rasgo de especialización selectiva. Rubros como la viticultura, la fruticultura y la horticultura están presentes, pero con un peso mucho menor en superficie y en cantidad de explotaciones. La forestación casi no aparece, y el arroz está ausente. Esa composición diferencia a Colonia de departamentos más forestales, más arroceros o más volcados al campo natural. Su perfil es otro: tierras de alta presión económica, diversificación relativa y fuerte vínculo entre producción primaria e industria.

En síntesis, Colonia emerge del censo como un departamento bisagra del agro uruguayo. No representa el modelo de estancia extensiva clásica ni el del cinturón hortícola intensivo. Representa, más bien, una versión moderna y tensionada del campo productivo: predios medianos todavía numerosos, pero con concentración de superficie; fuerte presencia agrícola, pero sin desplazamiento total de la carne y la leche; y una economía rural que sigue necesitando residencia, empleo estable y trabajo zafral. En ese equilibrio inestable está, precisamente, su fortaleza y su vulnerabilidad. Porque Colonia no depende de un solo rubro, pero justamente por eso queda expuesta a varios frentes al mismo tiempo.

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Tomado en conjunto, el censo deja una conclusión nítida: si el agro uruguayo busca leer dónde conviven productividad, diversificación y presión estructural, una de las respuestas está en Colonia.