La fuga ocurrió en silencio, en la tarde del martes, y solo después empezó el ruido: patrulleros en movimiento, llamadas cruzadas, puestos de control y la inquietud extendiéndose por el departamento. Un recluso de 71 años se escapó del establecimiento de reclusión de Piedra de los Indios y, hasta la mañana de este miércoles, seguía sin ser localizado, según informaron fuentes policiales a Carmelo Portal.

El hombre es oriundo de Colonia y cumple condena por un homicidio cuyos hechos se remontan a 2005. Su salida del centro carcelario activó un operativo de búsqueda que se desplegó en distintas zonas del departamento, mientras la Policía intenta reconstruir cómo logró escapar y hacia dónde pudo haberse dirigido.

Por ahora, la escena está dominada por las certezas mínimas y las preguntas grandes.

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Se sabe que la fuga ocurrió en la tarde del martes. Se sabe también que, desde entonces, la Policía de Colonia mantiene la búsqueda abierta y que hasta esta mañana no había logrado dar con el prófugo. Lo demás se mueve en un terreno más opaco: no hubo aún comunicación oficial sobre las circunstancias de la evasión, tampoco se difundieron fotografía ni otros datos identificatorios del interno.

Ese vacío de información no frenó el despliegue. Apenas se conoció la ausencia del recluso, la Jefatura puso en marcha un operativo para rastrearlo. En las horas siguientes, la búsqueda avanzó entre comunicaciones internas, recorridas y controles, con la expectativa de cerrar rápido un episodio que, por la edad del fugado y por el delito por el que cumple pena, adquirió de inmediato una dimensión sensible.

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En Colonia, donde las noticias policiales suelen viajar rápido de boca en boca, el caso instaló otra vez una inquietud conocida: la de un prófugo que vuelve incierto el mapa cotidiano. No hay una imagen oficial para reconocerlo. No hay, al menos por ahora, una versión pública detallada sobre el modo en que burló la reclusión. Sí hay una confirmación: el hombre falta desde el martes de tarde y sigue siendo buscado.

La Policía pidió que cualquier dato que pueda contribuir a ubicarlo sea comunicado al 911 o a la seccional más cercana.