El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, inaugurará el próximo lunes 6 de abril, a las 18.00, la Sede Zona Oeste de la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo”, que comenzará a funcionar en la ciudad de Carmelo.

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La nueva sede estará ubicada en las instalaciones acondicionadas para ese fin en la zona de los ex barracones de Montes del Plata, sobre calle Grito de Asencio, y forma parte de la política de descentralización impulsada por el Gobierno Departamental.

Con esta apertura, la Intendencia busca ampliar el acceso a propuestas educativas y de capacitación en distintas regiones del departamento, llevando la experiencia de la Escuela Taller a más localidades. La iniciativa sigue la línea de expansión ya concretada en Juan L. Lacaze y ahora se proyecta en Carmelo como un nuevo punto de referencia para la formación en oficios.

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La Escuela Taller “Manuel Lobo”, que funciona en el área del Departamento de Desarrollo Humano de la Intendencia de Colonia, se ha consolidado por ofrecer cursos gratuitos bajo una metodología de enseñanza que combina formación práctica y aprendizaje aplicado.

En esta nueva etapa, la sede de Carmelo iniciará sus actividades con el curso de sanitario, previsto para comenzar de forma inmediata.

La instalación de este espacio representa un nuevo paso en el objetivo de acercar herramientas de formación, inclusión y desarrollo a la población del oeste del departamento.