El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, encabezó este miércoles una reunión de trabajo con los alcaldes de todo el departamento, en la que se firmaron los documentos correspondientes a la Planificación Operativa Anual (POA) 2026. En la misma participó el Alcalde de Carmelo Luis Pablo Parodi.

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De la instancia participaron también la secretaria general, Belén Rico Skerl, y directores de la Intendencia, en el marco de una jornada de coordinación entre el gobierno departamental y los municipios.

La firma de la Planificación Operativa Anual constituye un paso clave para la organización y ejecución de acciones previstas para el próximo año en cada uno de los gobiernos locales, en línea con la planificación institucional del departamento.

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Durante la reunión, las autoridades departamentales y municipales avanzaron en la formalización de los instrumentos de gestión que orientarán el trabajo conjunto en 2026, con el objetivo de dar continuidad a proyectos, definir prioridades y fortalecer la articulación territorial.

La jornada formó parte de la agenda de trabajo impulsada por la Intendencia de Colonia junto a los municipios, con foco en la planificación, la coordinación y el desarrollo de políticas a nivel departamental y local.