El final de las motos ruidosas ya no parece una exageración futurista. Empieza a asomar como una posibilidad concreta en ciudades intermedias, donde cada sonido pesa más que en una capital. En Carmelo, ese cambio podría sentirse con claridad: no tanto como una revolución tecnológica, sino como una modificación de la vida diaria.

Durante años, el ruido del motor fue aceptado como parte del paisaje. Para algunos, incluso fue sinónimo de potencia, libertad o presencia. El escape libre, sobre todo en motos, funcionó como una forma de mostrarse. Pero esa lógica empieza a perder prestigio frente a otra sensibilidad, más ligada al descanso, la convivencia y la salud.

La expansión de vehículos eléctricos, bicicletas asistidas y formas de movilidad menos estridentes puede alterar la experiencia urbana. En una ciudad como Carmelo, eso se traduciría en escenas simples pero decisivas: una mañana con menos sobresaltos en el centro, una conversación que no se corta por una aceleración brusca, una siesta menos interrumpida, una rambla donde el viento y las voces vuelven a oírse por encima de los caños de escape.

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No se trata de imaginar una ciudad muda. El tránsito seguirá teniendo sonido, y también persistirán el reparto, la actividad comercial y la circulación cotidiana. Pero el conflicto puede cambiar de eje. El ruido dejaría de verse como una molestia inevitable para empezar a ser leído como una forma de contaminación.

Ahí aparece una discusión de fondo: qué se considera progreso. Durante mucho tiempo, modernizar fue andar más rápido y sonar más fuerte. Ahora, para una parte creciente de la sociedad, mejorar también puede significar bajar el volumen.

El Carmelo que podría venir no sería silencioso en un sentido absoluto. Sería, más bien, una ciudad menos agredida por el estruendo. Y en tiempos de saturación, esa diferencia, pequeña en apariencia, puede convertirse en una de las formas más concretas del bienestar.