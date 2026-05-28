Transportistas de carga del departamento de Colonia se movilizan este jueves 28 de mayo desde las 8.30 en rechazo a la implementación de la Guía Electrónica de Transporte de Carga impulsada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Las concentraciones anunciadas serán en Nueva Palmira, en Ruta 12 y Perimetral, y en la zona de Florencio Sánchez-Cardona, en el cruce de las rutas 2 y 12, frente a Vialidad.

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La medida forma parte de una serie de protestas de transportistas autoconvocados en distintos puntos del país. En Colonia, el reclamo involucra a referentes del sector vinculados a la Unión de Transportistas de Colonia (UTRACO), gremial empresarial con sede en Rosario que nuclea a empresas profesionales de carga del departamento.

El cuestionamiento apunta a la nueva Guía Electrónica de Transporte de Carga, una herramienta digital que registra información del vehículo, el viaje y la mercadería transportada. Según el MTOP, la guía debe emitirse para todo transporte de carga por carretera realizado en el país con vehículos de más de 3.500 kilos de peso bruto máximo autorizado, y puede gestionarse mediante una plataforma web y una aplicación para Android.

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Desde el sector transportista sostienen que el sistema agrega exigencias operativas, puede generar dificultades en zonas del interior con menor conectividad y requiere completar datos por cada viaje. También advierten que, en la práctica, la implementación puede trasladar más carga administrativa a choferes y pequeñas empresas. Esos planteos fueron recogidos por medios nacionales y departamentales en base a comunicados y declaraciones del sector.

El MTOP, en tanto, informó tras una reunión con representantes del transporte que avanzará en la simplificación del formulario. De acuerdo con el comunicado difundido por la cartera y reproducido por medios nacionales, la guía quedaría organizada en siete elementos esenciales: empresa de transporte, dador de carga, chofer, equipo utilizado, origen, destino y rubro, con peso y precio de referencia del flete.

La cartera también aclaró que no hay una fecha establecida para el inicio de la fiscalización y que actualmente no se aplican multas por no portar la guía. Según el mismo comunicado, esta etapa tiene un objetivo de masificación e integración de empresas y equipos inscriptos en el MTOP.

Otro de los puntos señalados por el Ministerio es que la guía no tendrá costo para los usuarios y que su llenado, a criterio de la cartera, no requiere contratar personal administrativo. Además, el MTOP indicó que inició gestiones para habilitar la aplicación en dispositivos iPhone, con un plazo estimado de 30 días para su funcionamiento.

El conflicto, sin embargo, continúa abierto. Mientras el Ministerio busca bajar la tensión con cambios en el sistema y nuevas capacitaciones, los transportistas mantienen las concentraciones previstas para este jueves en Colonia y otros departamentos. El punto de fondo es si la herramienta digital, diseñada para mejorar el control y la trazabilidad del transporte de carga, puede aplicarse sin afectar la operativa cotidiana de pequeños y medianos transportistas del interior.