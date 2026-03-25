Colonia no fue incluida en el anuncio del Poder Ejecutivo sobre la extensión de medidas económicas para la frontera oeste. Presidencia informó el 23 de marzo que la exoneración de aportes patronales para nuevos puestos de trabajo se aplicará a “las ciudades del litoral, limítrofes con Argentina”, y que desde el 1.º de mayo la rebaja del Imesi a los combustibles se extenderá hasta 60 kilómetros en “toda la frontera”.

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Según la normativa oficial vigente sobre pasos de frontera con Argentina, los beneficios se instrumentan en Fray Bentos-Puerto Unzué, Paysandú-Colón y Salto-Concordia. Esos pasos corresponden a los departamentos de Río Negro, Paysandú y Salto. En la frontera con Brasil, el decreto reglamentario de la ley 20.419 identifica los pasos de Chuy, Río Branco, Aceguá, Rivera, Artigas y Bella Unión, ubicados en Rocha, Cerro Largo, Rivera y Artigas.

De esa referencia oficial surge que Colonia no integra la nómina de departamentos alcanzados por los pasos de frontera terrestre previstos en la regulación vigente. La ley 20.419 facultó al Poder Ejecutivo a extender estos regímenes hasta un máximo de 60 kilómetros de los pasos de frontera terrestre, base sobre la que se apoya la ampliación anunciada por el Gobierno.

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