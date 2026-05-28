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El Ministerio de Turismo prevé tapiar con bloques el edificio del Hotel Casino de Carmelo con el objetivo de impedir el ingreso de personas, proteger el bien y atender aspectos vinculados a la seguridad.

La información fue confirmada a Carmelo Portal por fuentes del Ministerio de Turismo, quienes explicaron que la medida responde a la necesidad de preservar el inmueble y evitar situaciones de riesgo dentro del predio.

Durante la mañana, funcionarios de la cartera se encontraban en el lugar, en el marco de las actuaciones previas al cerramiento del edificio.

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Por estos días se tramita la habilitación correspondiente para avanzar con la obra. El proyecto prevé la colocación de bloques en los accesos y sectores vulnerables, de forma de impedir el ingreso de personas al ex hotel.

Además, el Ministerio de Turismo estudia una posible intervención en la parte exterior del inmueble, aunque por el momento no se brindaron mayores detalles sobre el alcance de esos trabajos.

El Hotel Casino de Carmelo, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, permanece desde hace años en una situación que ha generado preocupación por su estado de conservación y por los riesgos asociados al ingreso de personas al predio.