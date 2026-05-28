La Intendencia de Colonia advirtió a la población sobre llamadas telefónicas en las que se amenaza con rematar propiedades por presuntas deudas de Contribución Inmobiliaria.
Según informó la comuna, ante este tipo de comunicaciones sospechosas se recomienda no brindar datos personales ni información vinculada a propiedades, cuentas o medios de pago.
La Intendencia exhortó además a realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes en caso de recibir llamadas de estas características.
