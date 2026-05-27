La Intendencia de Colonia incorporó dos nuevas motoniveladoras destinadas al mantenimiento y conformación de calzadas en la red de caminería del departamento.

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Según informó la comuna, la maquinaria fue recibida por el Departamento de Obras y corresponde a unidades marca John Deere, de 170 HP, que serán utilizadas por las distintas cuadrillas viales.

La entrega forma parte de un proceso de adquisición que prevé la incorporación de un total de cuatro motoniveladoras. Las dos unidades restantes se sumarán en los próximos meses, de acuerdo con lo previsto por la Intendencia.

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La compra fue realizada mediante la Licitación Pública Nº 02/2025.

Desde la administración departamental señalaron que la incorporación de estos equipos se enmarca en una política de renovación y modernización del parque vial, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa y la calidad de los servicios vinculados al mantenimiento de la caminería.