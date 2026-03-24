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La Intendencia de Colonia informa que, con motivo de la Semana de turismo o Semana Santa, las Oficinas de la Intendencia de Colonia, en todo el Departamento y la Oficina de la Intendencia en Montevideo, permanecerán cerradas desde el 30 de marzo al 5 de abril.

Sólo cumplirán funciones las Direcciones que atienden servicios esenciales (Tránsito, Cementerio, Limpieza, Turismo, Museos, Centros Culturales, Taller, Electrotecnia, Informes, etc.)

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