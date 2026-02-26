La Dirección General Impositiva (DGI) difundió la nómina de contribuyentes con incumplimientos reiterados en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en una medida que apunta a reforzar los mecanismos de control y a advertir sobre las consecuencias operativas de la morosidad persistente.

Según el comunicado oficial, la lista incluye a deudores que mantienen omisiones o atrasos graves y reiterados, pese a haber recibido notificaciones formales y oportunidades para regularizar su situación. La publicación se realiza al amparo de las facultades legales del organismo y se inscribe en una estrategia de gestión basada en la calificación de riesgo y en la aplicación de medidas proporcionales a la conducta detectada.

Publicación como herramienta de control

La difusión de la nómina introduce un componente de transparencia y de advertencia pública. No se trata de una instancia inicial de reclamo, sino de un escalón posterior, dirigido a quienes no corrigieron su situación tras las intimaciones previas.

En términos administrativos, la medida consolida un criterio de segmentación de contribuyentes según su comportamiento fiscal. El organismo vincula la decisión a políticas orientadas a mejorar el cumplimiento tributario y a preservar la equidad del sistema.

Restricciones operativas y efectos fiscales

La inclusión en la nómina no se limita a un señalamiento público. El comunicado establece que los contribuyentes listados podrán enfrentar restricciones operativas, entre ellas la limitación para imprimir documentación fiscal.

Además, se dispone que los créditos fiscales originados en comprobantes emitidos por quienes integren la nómina —y que no cuenten con constancia de “IVA al Día”— no podrán ser deducidos en las liquidaciones de impuestos de terceros. Este punto amplía el alcance de la medida, ya que introduce consecuencias indirectas para quienes operen con proveedores en situación irregular.

Desde el punto de vista del sistema tributario, la disposición busca evitar que la morosidad de un contribuyente impacte en la determinación impositiva de otros, al tiempo que incentiva la verificación del cumplimiento fiscal en las relaciones comerciales.

Equidad y regularización

El organismo sostiene que la medida procura proteger a los contribuyentes cumplidores y evitar situaciones de competencia desleal derivadas de incumplimientos sistemáticos. En esa línea, la publicación de la nómina funciona como mecanismo de presión adicional para la regularización.

La DGI aclara que la exclusión de la lista será posible una vez que el contribuyente regularice los incumplimientos detectados. La nómina se encuentra disponible en el sector “Contribuyentes incumplidores” del canal Empresas y en “Servicios de uso frecuente” de la portada institucional.

El alcance de la decisión, por tanto, combina efectos reputacionales, restricciones administrativas y consecuencias fiscales concretas. En conjunto, configura una herramienta de cumplimiento que trasciende la mera notificación individual y se proyecta sobre el entramado de relaciones comerciales vinculadas al IVA.