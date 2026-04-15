La ciudad de Carmelo tendrá este jueves 16 de abril una afectación en el suministro de agua potable debido a trabajos programados en la red de distribución, según informó Obras Sanitarias del Estado (OSE).

La interrupción del servicio está prevista entre las 7.00 y las 16.00 y alcanzará, en forma directa, a la zona comprendida desde 19 de Abril hacia Arroyo de las Vacas y desde Ignacio Barrio hasta avenida Paraguay. Además, OSE advirtió que podría registrarse baja presión en toda la ciudad de Carmelo y en áreas aledañas como Zagarzazú, San Roque y la Zona Norte.

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La intervención forma parte de tareas planificadas sobre la red de distribución, en el marco de obras que se ejecutan en la ciudad coloniense. Aunque el organismo no detalló el alcance técnico de los trabajos, recomendó a los vecinos tomar previsiones durante la franja horaria anunciada.

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OSE señaló además que, una vez restablecido el servicio, podrían presentarse episodios puntuales de turbiedad como consecuencia de las maniobras realizadas en la red. En esos casos, y ante cualquier otro inconveniente posterior a la normalización del suministro, los usuarios podrán solicitar asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o al *1871 desde teléfonos móviles.

El organismo agregó que, en caso de mal tiempo, las tareas serán suspendidas hasta nuevo aviso.