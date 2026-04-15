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Uruguay quedará en la zona de mayor impacto de un nuevo ciclón extratropical que se está formando sobre el Cono Sur y que afectará al país entre el jueves 16 y el viernes 17 de abril, según el pronóstico de MetSul Meteorologia.

El sistema comenzará a organizarse a partir de un centro de baja presión en superficie sobre el noreste de Argentina, en interacción con una baja segregada en altura que avanzará desde Chile hacia el norte argentino. En su desplazamiento hacia el sureste, la baja presión se ubicará sobre territorio uruguayo durante el jueves, primero en el oeste del país y luego en el este hacia el final de la jornada.

Ese avance favorecerá un deterioro de las condiciones del tiempo en gran parte de Uruguay. Para el jueves se prevén lluvias en la mayor parte del país, con riesgo de precipitaciones localmente fuertes y posibilidad de tormentas aisladas. El ingreso del sistema también marcará el fin de la inestabilidad sobre el noreste argentino y el traslado del foco principal del temporal hacia territorio uruguayo.

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El viernes 17, el centro de baja presión se ubicará sobre el Río de la Plata, frente a las costas de Montevideo y Maldonado, con una presión central cercana a 998 hectopascales. Hacia el final del día, el ciclón ya estará sobre el Atlántico, al este de Uruguay, aunque sus efectos seguirán sintiéndose sobre el país.

MetSul prevé que los vientos más intensos se registren precisamente durante el viernes, sobre todo en el sur y el este uruguayo. Los departamentos más expuestos serían Montevideo, Canelones, Maldonado y el sur de Rocha, donde se esperan ráfagas de entre 50 y 80 kilómetros por hora, con picos localizados que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Aunque el episodio será relevante, la firma meteorológica señala que no tendría la intensidad del ciclón que afectó a Uruguay el martes 7 de abril, cuando se registraron vientos cercanos y superiores a los 100 kilómetros por hora, con caída de árboles y una víctima mortal en Maldonado.

La mejora comenzaría durante el viernes, con apertura de sol entre nubes en distintas zonas del país. Sin embargo, sobre la franja costera todavía podrían persistir lluvias aisladas mientras el sistema se aleja mar adentro.

Para el sábado 18, el ciclón extratropical se desplazará más sobre el Atlántico, al este de Uruguay, y tenderá a alejarse del continente de forma gradual.