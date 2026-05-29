Representantes de Carmelo y de organismos públicos de Colonia participaron este viernes en un encuentro nacional de Mesas de Políticas Sociales, realizado en la Torre de las Comunicaciones de Antel, en Montevideo, bajo la coordinación del Consejo Nacional de Políticas Sociales.

Según informó el Ministerio de Desarrollo Social, la delegación de Colonia estuvo encabezada por el director departamental del MIDES, Maxi Olaverry. También participaron los técnicos Anait Crampton y Guillermo Delgado; el alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi; la concejal Celia Vence; Rossana Velazquez, directora de INAU; Patricia Aguiar, del MGAP; y Robert Fort y Federico Vignoli, de las gerencias del BPS de Carmelo y Colonia, respectivamente.

El encuentro reunió a Mesas de Políticas Sociales de todo el país y contó con la participación de ministros, subsecretarios y directores nacionales de distintas instituciones. De acuerdo con el comunicado, la actividad tuvo como objetivo fortalecer la articulación interinstitucional como eje de la política pública.

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Colonia fue una de las cuatro Mesas del país que expusieron durante la jornada. En ese marco, la delegación presentó la experiencia de Carmelo, aunque el comunicado no detalla el contenido de la exposición, los programas involucrados ni los resultados alcanzados.

La actividad trabajó sobre cuatro ejes: Ciclo de Vida, Salud Mental, Calle y Descentralización. Sin embargo, la información difundida no precisa qué definiciones, diagnósticos o líneas de acción fueron abordadas en cada tema.

Desde el punto de vista informativo, el comunicado confirma la participación de Carmelo en un ámbito nacional de coordinación social, pero no aporta elementos suficientes para establecer si hubo anuncios, compromisos institucionales o medidas concretas derivadas del encuentro.