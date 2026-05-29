Tres adolescentes fueron enviados a dependencias de INISA como medida cautelar, mientras continúa la investigación por un violento robo ocurrido en una vivienda de Nueva Palmira. Un cuarto adolescente, también detenido en el marco del caso, recuperó la libertad.

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El hecho se registró en un domicilio ubicado en calle Oriente, cuando el morador se encontraba durmiendo. Según la información policial, la víctima se despertó al escuchar golpes en la puerta trasera de la vivienda. Al levantarse, constató que cuatro personas habían ingresado a la propiedad.

Los intrusos actuaron mediante amenazas y violencia física, y se llevaron varias prendas de vestir, championes y dos televisores.

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A partir de las actuaciones policiales, se realizaron inspecciones que permitieron recuperar parte de los efectos sustraídos, entre ellos varias prendas de vestir y uno de los televisores. La Fiscalía Letrada de Carmelo fue informada de los avances y dispuso el reconocimiento de los objetos y su entrega inmediata al propietario.

En el transcurso de la investigación se determinó que los presuntos involucrados eran cuatro adolescentes: uno de 15 años, uno de 16 y dos de 17 años. En primera instancia, se les ordenó fijar domicilio y designar defensa legal.

El pasado 27 de mayo, personal policial realizó allanamientos en simultáneo y procedió a la detención de los cuatro adolescentes. Posteriormente fueron conducidos ante el Juzgado Letrado de Tercer Turno de Carmelo.

Tras la instancia judicial, se dispuso para tres de ellos la privación de libertad como medida cautelar, en dependencias de INISA, hasta el dictado de la sentencia definitiva. El cuarto adolescente detenido recuperó su libertad.

El caso continúa bajo la órbita de la Justicia competente.