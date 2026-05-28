Los plátanos estaban allí, como siempre. Altos, quietos, con la corteza manchada y los brazos extendidos sobre la calle. Han visto pasar autos, bicicletas, escolares, vecinos apurados y otros que caminan sin mirar la hora. Este jueves vieron también a los equipos de poda de la Intendencia de Colonia trabajando sobre sus copas.

El intendente Guillermo A. Rodríguez recorrió la zona y observó las tareas que se llevan adelante en esa avenida de Colonia del Sacramento. La comuna informó que la visita se realizó durante la mañana, mientras el personal continuaba con los trabajos.

No hubo grandes discursos en el comunicado. Apenas la escena: el intendente, la avenida, los funcionarios, las ramas. Y esos plátanos añosos, que cada tanto deben perder algo para seguir en pie.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La poda, en una ciudad, suele pasar como pasan muchas cosas necesarias: con conos, herramientas, cortes y miradas breves desde la vereda. Alguien se detiene, alguien sigue. Una rama baja. Otra queda esperando.

En la avenida Artigas, los trabajos continuaron bajo la vigilancia muda de los propios árboles. Después vendrá la sombra nueva, más abierta. Vendrá otra temporada. Y los plátanos, recortados pero firmes, seguirán formando parte del paisaje cotidiano de Colonia.