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La actividad, organizada por Alejandro Pelloni, reunirá a ponentes de Uruguay y Argentina en una jornada que buscará cruzar ideas, experiencias personales, trayectorias profesionales y miradas sobre la forma en que las personas se vinculan, dialogan y construyen nuevos sentidos en comunidad.

El escenario elegido no es casual. Colonia del Sacramento, una de las ciudades más antiguas del país y declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad, ha sido históricamente un punto de cruce de culturas, caminos e identidades. En ese marco, la Plaza de Toros del Real de San Carlos será el lugar donde el formato TEDx volverá a instalar una conversación abierta sobre temas contemporáneos, con alcance local y proyección internacional.

El evento contará con seis charlas y un espectáculo artístico. El concepto de encuentro funcionará como hilo conductor de una programación que invitará no solo a escuchar, sino también a pensar, cuestionar y compartir.

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Entre los participantes anunciados se encuentra Eloísa Méndez, productora musical, cantante y estratega, vinculada al impulso de artistas emergentes a través de mentorías, entrevistas y proyectos colaborativos dentro de la industria musical independiente.

También formará parte de la propuesta Fermín Bo, comunicador, músico y creador de contenido, cuyo trabajo combina arte, comunicación y presencia digital para conectar con nuevas audiencias.

La música tendrá además la presencia de Florencia “Boni” Bonavida, cantante y compositora uruguaya que alcanzó reconocimiento público tras su participación en La Voz Argentina y que consolidó su perfil artístico con Avant première, un proyecto atravesado por el R&B, el cine y una fuerte impronta escénica.

Desde el deporte participará Rodolfo Collazo, deportista olímpico uruguayo y referente del remo nacional, con una trayectoria marcada por la disciplina, la perseverancia y la representación del país en competencias internacionales.

Más que una sucesión de conferencias, TEDx Colonia del Sacramento se presenta como una experiencia de intercambio. Un espacio donde las ideas se encuentran con las personas, y donde la ciudad vuelve a funcionar como punto de reunión para voces, historias y perspectivas diversas.