Una camioneta que circulaba a contramano por la ruta 2 chocó de frente contra un camión este sábado de mañana, en una zona afectada por una espesa niebla, a la altura del kilómetro 182,7, en jurisdicción de Florencio Sánchez, departamento de Colonia.

Según informó Policía Caminera, el vehículo liviano se desplazaba en sentido contrario al permitido cuando impactó frontalmente con el camión. Como consecuencia del choque, el conductor de la camioneta, un hombre de 42 años, sufrió lesiones graves.

El herido fue asistido en el lugar y trasladado en ambulancia hacia Cardona. Posteriormente fue derivado a un centro de salud en Rosario, de acuerdo con la información primaria del caso.

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El conductor del camión, un hombre de 72 años, no presentó lesiones. Policía Caminera le realizó la prueba de alcohol en sangre, que arrojó resultado cero.

El siniestro se produjo en una mañana de baja visibilidad, con presencia de niebla sobre la ruta. Las circunstancias del choque quedaron bajo análisis de las autoridades competentes.