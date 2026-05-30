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La finalización de los talleres de identificación de proyectos de infraestructura departamental deja una señal política e institucional relevante: el país vuelve a colocar la planificación territorial como tema de agenda. La iniciativa fue impulsada por las Facultades de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y de Ciencias Sociales, en coordinación con la División Infraestructura del Área de Descentralización de OPP y con apoyo de las intendencias departamentales.

Según la información difundida, los talleres se realizaron en Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.

El dato central, sin embargo, no está solo en la lista de departamentos. Está en la forma en que se comunica el proceso. El anuncio habla de “identificación de proyectos”, pero no detalla cuáles son esos proyectos. Menciona infraestructura, pero no precisa si se trata de caminería, saneamiento, espacios públicos, equipamientos sociales, obras urbanas, conectividad, movilidad, servicios básicos o recuperación de áreas degradadas.

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Esa forma de comunicar marca una tendencia frecuente en la información institucional: se informa la etapa, se nombran los actores y se muestra el alcance territorial, pero el contenido concreto queda para una instancia posterior. El mensaje construye una idea de proceso, coordinación y presencia nacional. Pero todavía no permite conocer qué problemas fueron detectados ni qué soluciones se están pensando para cada departamento.

Desde una lectura periodística, esto obliga a separar tres niveles.

El primero es el nivel institucional. La presencia conjunta de facultades, OPP e intendencias sugiere una búsqueda de respaldo técnico, mirada territorial y articulación entre gobierno nacional, academia y gobiernos departamentales. No es un dato menor. En infraestructura, la calidad del diagnóstico suele ser tan importante como la obra final, porque una mala definición inicial puede derivar en inversiones poco útiles, duplicación de esfuerzos o proyectos que no responden a las necesidades reales de la población.

El segundo nivel es territorial. Que los talleres se hayan realizado en buena parte del país indica una intención de mirar más allá de Montevideo y de los principales centros urbanos. En ese sentido, el anuncio se inscribe en una lógica de descentralización: escuchar, relevar y ordenar demandas desde los departamentos. Para Colonia, como para los demás territorios mencionados, la pregunta que queda abierta es qué necesidades fueron planteadas y qué lugar ocuparán dentro de una futura cartera de proyectos.

El tercer nivel es comunicacional. El texto utiliza un lenguaje positivo, sintético y de redes sociales. Los emojis, el tono celebratorio y la enumeración de departamentos cumplen una función: transmitir amplitud, cooperación y avance. Es un formato eficaz para instalar que algo ocurrió. Pero no alcanza para explicar qué ocurrió en términos sustantivos.

Ahí aparece el punto de interés periodístico. La noticia no está solo en que “culminaron los talleres”, sino en lo que todavía falta saber después de que culminaron. ¿Qué proyectos fueron identificados? ¿Qué criterios se usaron para priorizarlos? ¿Quiénes participaron en cada departamento? ¿Qué necesidades surgieron en Colonia? ¿Habrá financiamiento? ¿Se elaborará una cartera nacional? ¿Cuáles son los plazos? ¿Qué obras podrían ejecutarse y cuáles quedarán como diagnóstico?

La palabra “infraestructura” tiene una carga amplia. Para la ciudadanía puede significar calles, rutas, puentes, saneamiento, iluminación, veredas, accesibilidad, transporte, espacios comunitarios o equipamientos públicos. Por eso, cuando se la utiliza sin especificar contenidos, el mensaje queda abierto. Comunica importancia, pero no permite medir resultados.

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No se trata de cuestionar la utilidad de los talleres. Por el contrario, una etapa de identificación puede ser necesaria antes de cualquier decisión de inversión. La planificación pública requiere escuchar, comparar problemas, ordenar prioridades y evaluar posibilidades técnicas. Pero desde el punto de vista ciudadano, el proceso recién empieza a volverse comprensible cuando se traducen las reuniones en contenidos concretos.

Para Colonia, la información abre una agenda propia. El departamento aparece incluido en el recorrido, pero todavía no se sabe qué planteos surgieron ni qué proyectos podrían quedar asociados a esa instancia. Esa será la clave para transformar un anuncio general en una noticia local de impacto.

La lectura de fondo es clara: culminó una etapa de trabajo técnico e institucional, pero aún no comenzó la etapa pública más importante para la ciudadanía: conocer los contenidos. En infraestructura, el proceso importa. Pero las obras, las prioridades y los recursos son los elementos que permiten evaluar si ese proceso se convertirá en transformación concreta.