El programa nacional de trabajo y capacitación está dirigido a personas desempleadas de entre 18 y 65 años. Quienes sean seleccionados recibirán una prestación mensual, formación certificada y cobertura social.

Las inscripciones para la segunda edición de Uruguay Impulsa: Trabajo y Capacitación estarán abiertas entre el 1.º y el 10 de junio de 2026, a través de un registro en línea.

La iniciativa es impulsada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Congreso de Intendentes, Inefop y UTU.

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El programa está dirigido a personas desempleadas que tengan entre 18 y 65 años, cuenten con documento de identidad vigente y no perciban prestaciones salariales públicas ni privadas. Tampoco podrán acceder quienes reciban subsidios por desempleo o enfermedad, jubilación o pensión.

Las personas seleccionadas accederán a una prestación mensual nominal de $20.592, capacitación certificada, cobertura de salud pública y reconocimiento jubilatorio.

La carga horaria será de seis horas diarias. En el caso de madres con hijos de 0 a 3 años, la jornada será de cuatro horas, manteniendo la misma prestación económica.

La selección de los participantes se realizará mediante un sorteo automatizado, gestionado por el MTSS y validado con bases de datos previsionales.

Además de la inscripción en línea, se habilitarán puntos de apoyo presencial en oficinas del Mides, MTSS, Inefop, municipios y gobiernos departamentales.