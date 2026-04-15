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La autora Yudith Irurueta anunció el lanzamiento oficial de su libro Alone I, una obra integrada por 100 poemas que, de acuerdo con la descripción de la invitación, propone “un viaje de 100 poemas por las estaciones de tu alma para aprender a habitarte con amor y silencio”.

La actividad se realizará en modalidad virtual mediante la plataforma Zoom el próximo 19 de abril, según la pieza de convocatoria compartida para promocionar el evento. La invitación presenta el encuentro como una celebración en torno a la publicación del libro y convoca al público a reservar su lugar para participar en la presentación.

El banner promocional indica horarios diferenciados para varios países. El lanzamiento está previsto para las 2:00 de la tarde en Colombia y Ecuador; a las 3:00 de la tarde en República Dominicana y Miami; a las 4:00 de la tarde en Uruguay, y a las 9:00 de la noche en España.

La convocatoria fue difundida bajo el lema “Tu voz, tu libro” y presenta a Irurueta como la autora de esta publicación poética. La portada del libro, incluida en la imagen promocional, muestra el título Alone I junto a la referencia “100 poemas”.

Con esta presentación online, la autora apuesta por un formato digital para acercar su obra a lectores de distintos países y abrir un espacio de encuentro alrededor de la poesía y la experiencia emocional que atraviesa el libro.

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