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Carmelo realizará el próximo domingo 19 de abril, a las 16.00, un acto conmemorativo por el Desembarco de los Treinta y Tres Orientales. La actividad se llevará a cabo en Playa Treinta y Tres, en Playa Vieja.

La convocatoria se presenta bajo el lema “Carmelo honra a los Treinta y Tres Orientales” y reunirá a instituciones locales en una jornada de homenaje histórico y patriótico.

De acuerdo con la convocatoria, el evento contará además con participación artística.

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La organización está a cargo del Municipio de Carmelo, la Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia, la Casa de la Cultura Carmelo, el Archivo y Museo del Carmen, el Comité Patriótico Femenino Oriental y la Sociedad Criolla La Querencia.