PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Ministerio de Turismo prorrogó hasta el 15 de mayo la apertura de ofertas para la concesión del Parador Punta Gorda, en Nueva Palmira, pero en su comunicación oficial no informó los motivos concretos de la decisión.

La resolución implica un mes más de espera para un proceso que en la zona se sigue con atención, porque se trata de un inmueble emblemático, ubicado en uno de los puntos más valiosos del paisaje y del circuito histórico local.

En el comunicado difundido este 14 de abril, la cartera se limitó a anunciar la prórroga y a reiterar las condiciones del llamado. Es decir, confirmó el cambio de fecha, pero no dijo públicamente si la extensión respondió a pedidos de interesados, razones administrativas o a la búsqueda de más ofertas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Lo que sí está claro es que, en los hechos, la medida les da más tiempo a los eventuales oferentes para estudiar el negocio y presentar propuestas para un parador que hoy está sin gestión. El inmueble cuenta con habitaciones, comedor, cocina, piscina climatizada, parrillero y espacios exteriores, y el Ministerio sostiene que está en condiciones de ser explotado una vez firmado el contrato.

La concesión será por 15 años y el Gobierno la presenta como una oportunidad para reactivar servicios de alojamiento y gastronomía en Punta Gorda, con impacto en Nueva Palmira y en el oeste de Colonia.

Para la zona, la noticia deja una doble lectura. Por un lado, el llamado sigue en pie y el Ministerio mantiene su intención de poner nuevamente en funcionamiento el parador. Por otro, la prórroga vuelve a correr los plazos de una definición esperada en un lugar con potencial turístico, valor patrimonial y fuerte peso simbólico para la comunidad.

Punta Gorda, a pocos kilómetros de Nueva Palmira, no es un punto cualquiera: es uno de los sitios más singulares del departamento por su vista sobre la confluencia de los ríos Uruguay y Paraná, su valor histórico y su capacidad para atraer visitantes. Por eso, más allá del cambio de fecha, lo que vecinos y operadores miran ahora es si esta extensión servirá para destrabar definitivamente una concesión clave para la zona.